Новости. Общество

В Москве мужчина пытался угнать ледяной автомобиль в подарок жене

В Москве мужчина пытался украсть сделанную изо льда машину
Виталий Аньков/РИА Новости

В Москве задержан мужчина, пытавшийся снять с постамента ледовую скульптуру в Парке Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ночь на 2 января в Парке Победы, мужчина подошел к одной из ледовых фигур, представляющей собой автомобиль, внимательно ее осмотрел, после чего сел внутрь и предпринял попытку отделить скульптуру от основания.

Злоумышленник не сумел сдвинуть тяжелую ледяную фигуру с места, попытался скрыться, но был задержан. На место был вызван наряд полиции, задержанный объяснил, что хотел сделать своей жене необычный подарок, а ледяная скульптура показалась ему подходящей.

До этого в Сарыагаше водитель сбил елку, установленную на дороге. Мужчина устроил дрифт на «Жигулях», не справился с управлением и влетел в елку. Нарушителя задержали, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Ранее в Нижневартовске раскритиковали гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица.

