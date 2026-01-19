Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В Петербурге предложили не штрафовать водителей на газонах зимой

Депутат Цивилев предложил изменить подход к штрафам за парковку газонах зимой
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Петербургский депутат Алексей Цивилев обратился в городскую государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ), предложив изменить подход к штрафам за парковку автомобилей на заснеженных газонах зимой. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат отметил, что во время сильных снегопадов к нему систематически обращаются водители, которые считают несправедливыми штрафы за парковку на газонах.

«Речь идет о фиксации нарушений правил парковки на территориях, отнесенных к газонам, в зимний период, когда их границы объективно скрыты снежным покровом и их физически невозможно идентифицировать. Этот факт делает наказание несоразмерным, оно не воспринимается как законная санкция за осознанное правонарушение», — сказал Цивилев.

По словам парламентария, данная ситуация провоцирует ненужный социальный конфликт, а также дискредитирует цель защиты зелени.

Депутат выступил с предложением провести в некоторых районах Санкт-Петербурга эксперимент и при первой фиксации нарушения присылать автовладельцам предупреждения, в которых будут указаны координаты нарушений и ссылка на официальный реестр насаждений. Кроме того, Цивилев призвал заключить между ГАТИ и основными навигационными сервисами соглашения, согласно которым на картах появится база данных газонов с их границами.

До этого руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил письмл главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой начать лишать прав российских автовладельцев за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие фары мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных машин, что существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее в Петербурге предложили легализовать конные экипажи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657499_rnd_9",
    "video_id": "record::64e63061-fa63-4024-a511-fbec47dbb644"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+