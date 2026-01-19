В Петербурге предложили не штрафовать водителей на газонах зимой

Петербургский депутат Алексей Цивилев обратился в городскую государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ), предложив изменить подход к штрафам за парковку автомобилей на заснеженных газонах зимой. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат отметил, что во время сильных снегопадов к нему систематически обращаются водители, которые считают несправедливыми штрафы за парковку на газонах.

«Речь идет о фиксации нарушений правил парковки на территориях, отнесенных к газонам, в зимний период, когда их границы объективно скрыты снежным покровом и их физически невозможно идентифицировать. Этот факт делает наказание несоразмерным, оно не воспринимается как законная санкция за осознанное правонарушение», — сказал Цивилев.

По словам парламентария, данная ситуация провоцирует ненужный социальный конфликт, а также дискредитирует цель защиты зелени.

Депутат выступил с предложением провести в некоторых районах Санкт-Петербурга эксперимент и при первой фиксации нарушения присылать автовладельцам предупреждения, в которых будут указаны координаты нарушений и ссылка на официальный реестр насаждений. Кроме того, Цивилев призвал заключить между ГАТИ и основными навигационными сервисами соглашения, согласно которым на картах появится база данных газонов с их границами.

До этого руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил письмл главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой начать лишать прав российских автовладельцев за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие фары мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных машин, что существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее в Петербурге предложили легализовать конные экипажи.