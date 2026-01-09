Размер шрифта
Дети нашли гранату времен Великой Отечественной войны, гуляя по набережной

Максим Богодвид/РИА Новости

В Невинномысске Ставропольского края дети нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дети действовали правильно — не стали трогать руками подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них отправил фото своей маме, которая тут же обратилась в МЧС. Уже в ближайшие минуты к месту обнаружения гранаты прибыли сотрудники экстренных служб.

«Находка — это ручная осколочная граната Ф-1, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою, времен Великой Отечественной войны без запала», — пояснил Миненков.

8 января в Белгородской области взрывотехники ликвидировали три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в поселках Прохоровка и Чернянка.

3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах тоже нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

Ранее второклассник из Петербурга принес в школу часть снаряда времен ВОВ.

