18-летний россиянин продал квартиру и отправил «следователям ФСБ» 2,6 млн рублей

В Саратове 18-летний юноша стал жертвой аферистов — он продал квартиру и отдал деньги злоумышленников. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

По словам потерпевшего, 12 декабря ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он убедил молодого человека продиктовать код из СМС-сообщения для «создания личного кабинета на специализированном сайте».

Вскоре после этого с саратовцем связался якобы представитель службы безопасности портала «Госуслуги», который сообщил, что данные парня оказались в руках злоумышленников. Далее общение продолжилось по видеосвязи с «сотрудницей ФСБ». Она заявила, что для избежания уголовного преследования необходимо начать «сотрудничество».

Молодой человек сообщил злоумышленникам, что на счетах у него денег немного, но в скором времени он намерен продать квартиру. После совершения сделки он, следуя инструкциям, перевел вырученные средства через банкомат, QR-коды и мобильное приложение банка на счета аферистов.

Затем мошенники сообщили, что на имя матери юноши оформлен кредит, и потребовали срочно перевести все ее средства ради «безопасности». Каким образом пострадавший получил доступ к счетам родственницы, не уточняется. В качестве подтверждения ему направили фальшивые документы о создании сейфовой ячейки, после чего все переписки были удалены.

Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин до этого объяснил, что мошенники могут сделать с паспортными данными жертвы.

По его словам, злоумышленники могут взять кредит в банке или МФО, если там работает их соучастник. Кроме того, на указанного в паспорте человека аферисты могут зарегистрировать фирму и провести через нее незаконные операции.

