Юрист назвала главные схемы аферистов в 2026 году

В 2026 году мошенники продолжат использовать схемы, основанные на эмоциональном давлении и использовании цифровых инструментов. Об этом в интервью РИАМО сообщила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Во-первых, это психологическое воздействие под видом госорганов и служб. Под предлогом «помощи» силовым структурам, проверки записей к врачу или оплаты услуг гражданам будут настойчиво предлагать совершить юридически значимые действия с недвижимостью или переводами», — спрогнозировала юрист.

Она подчеркнула, что госорганы никогда не действуют через случайные звонки и не требуют от граждан операций с их имуществом или счетами.

Кроме того, набирают популярность схемы с «ошибочными» переводами и «возвратом» денег, чтобы вменить гражданину в вину финансирование нежелательных организаций. Эксперт посоветовала никогда не возвращать «случайно» поступившие на карту денежные средства, а сообщать о несанкционированном зачислении в банк.

Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук до этого предупреждал, что мошенники через два-три года начнут массово применять искусственный интеллект (ИИ) в своих схемах.

