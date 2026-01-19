Размер шрифта
Общество

Башкирские врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

В Башкирии 65-летний мужчина чудом выжил после спонтанного разрыва пищевода
Shutterstock

В Башкирии спасли пенсионера, у которого был разорван пищевод. Об этом стало известно ИА «Башинформ».

В больницу Мелеуза в тяжелом состоянии 65-летнего местного жителя. У мужчины диагностировали редкий синдром Бурхаве, то есть спонтанный разрыв пищевода. Из-за этого содержимое органа хлынуло в грудную полость, спровоцировав гнойный медиастинит и инфекционно-токсический шок.

Местные доктора решили не рисковать и обратились за помощью к коллегам из Уфы. Санавиацией в городскую больницу прибыл торакальный хирург, и совместная бригада врачей приступила к экстренной операции.

Ради спасения жизни пациента ему выполнили широкую торакотомию (вскрытие грудной клетки), провели санацию средостения и установили дренажные системы для оттока жидкости. Сейчас пациент находится в реанимации.

«В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое», — уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Несколько дней назад в Уфе мужчина отравился ядовитыми парами и упал в пустую цистерну для бензина, когда промывал ее. С помощью альпинистского снаряжения спасатели достали пострадавшего, который находился в спутанном сознании. Его передали медикам. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее алтайские врачи под бой курантов спасали пьяного пациента с разорванной печенью. 

