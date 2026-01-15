Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Уфимец провалился в цистерну для бензина и попал на видео

В Уфе мужчина провалился в пустую цистерну для бензина, когда промывал ее 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27630409_rnd_0",
    "video_id": "record::5a6b9fd2-e074-4b4d-8e5a-6d8d30738465"
}

В Уфе рабочий провалился в пустую цистерну для бензина, когда промывал ее. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15:00 в ЕДДС города Уфы поступило сообщение о ЧП: при промывке пустой цистерны рабочий упал внутрь. Предположительно, причиной происшествия стало отравление парами неизвестного токсического вещества, самостоятельно выбраться из цистерны он не мог», — говорится в публикации.

По данным канала, спасатели оперативно прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего мужчину 1979 года рождения, который находился в спутанном сознании. Пострадавшего передали медикам, которые отвезли мужчину в больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

До этого в городе Краснокамске Пермского края пассажир напал на пожилого таксиста и ограбил его. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства.

Ранее легковушку с саратовцами разорвало на части в ДТП с фурой.
 
Теперь вы знаете
Чемодан, вокзал, субсидия. Сколько государство заплатит вам за переезд в другой регион
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+