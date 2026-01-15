Уфимец провалился в цистерну для бензина и попал на видео

В Уфе мужчина провалился в пустую цистерну для бензина, когда промывал ее

В Уфе рабочий провалился в пустую цистерну для бензина, когда промывал ее. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 15:00 в ЕДДС города Уфы поступило сообщение о ЧП: при промывке пустой цистерны рабочий упал внутрь. Предположительно, причиной происшествия стало отравление парами неизвестного токсического вещества, самостоятельно выбраться из цистерны он не мог», — говорится в публикации.

По данным канала, спасатели оперативно прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего мужчину 1979 года рождения, который находился в спутанном сознании. Пострадавшего передали медикам, которые отвезли мужчину в больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

