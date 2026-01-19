Россиянам рассказали, можно ли пить кофе перед сном

Употребление кофе перед отходом ко сну может стать причиной нарушения сна и разбитого состояния с утра. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

По словам специалиста, чтобы избежать проблем со сном, следует отказаться от приема кофе за 6-8 часов до сна. В этом бодрящем напитке содержатся вещества, возбуждающие центральную нервную систему и провоцирующие стойкую бессонницу.

Согласно исследованиям, употребление кофе даже за 6 часов до отхода ко сну способно уменьшить продолжительность сна более чем на один час, так как кофеин смещает естественное время засыпания. При этом даже те, кому удастся уснуть сразу послу употребления напитка, столкнутся с сокращением фазы глубокого медленного сна. В результате ночной отдых станет поверхностным и прерывистым.

Эксперт отметил, что людям, которые особенно чувствительны даже к небольшой дозе кофеина, стоит пить кофе только в первой половине дня.

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй до этого говорил, что перед употреблением кофе после пробуждения не обязательно выжидать один час. По словам эксперта, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после подъема.

Ранее стало известно, можно ли детям пить кофе.