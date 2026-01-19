Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, можно ли детям пить кофе

Врач Русакова: детям младше семи лет нельзя пить кофе
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Детям младше семи лет не стоит употреблять кофе, поскольку в этом возрасте у них еще не до конца сформирована нервная система. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, кофеин способен легко повысить у ребенка возбудимость, эмоциональную нестабильность и вызвать проблемы со сном. В более взрослом возрасте напиток не стоит предлагать детям, если они имеют легко возбудимую нервную систему, плохо засыпают.

«Также важно учитывать, что кофеин способен повышать артериальное давление, создавать повышенную нагрузку на сердце и выделительную систему. Поэтому при наличии у ребенка проблем с сердечно-сосудистой системой и почками от напитка стоит отказаться», — предупредила Русакова.

Врач также отметила, что от кофе лучше отказаться и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что он может раздражать слизистую желудка.

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй до этого заявил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после подъема. Галлоуэй объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

Ранее в России нашли способ получения кофе без опасного акриламида и кофеина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653419_rnd_6",
    "video_id": "record::26a102fc-f854-409d-bfda-70cd4e68db64"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+