Общество

Врач предупредил об опасности горячего чая и острой пищи

Врач Черемушкин: горячий чай может спровоцировать рак желудка
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Употребление горячего чая и острой еды может вызвать рак желудка. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин.

Специалист объяснил, что рак желудка развивается из-за ряда факторов, из-за которых повреждается слизистая.

«Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления — это всегда дорога к раку», — сказал он.

По словам врача, развитию рака также может способствовать систематическое употребление соленой, жареной и перченой пищи. Для здоровья опасно чрезмерное количество любой еды, которая провоцируется воспаление.

Нутрициолог Ольга Панова до этого рассказала, что горячие напитки могут незаметно наносить вред организму в холодное время года. По ее словам, крайне осторожно нужно относиться к зеленому чаю, поскольку он обладает охлаждающим эффектом.

Ранее врач объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги.

