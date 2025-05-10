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Пьяный охранник напал на детей на спортивной площадке в Петербурге

78.ru: в Петербурге пьяный охранник напал на детей на спортплощадке
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 10-летний мальчик попал в больницу после конфликта со сторожем на спортивной площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на территории учебного заведения по улице Маршала Казакова. 10-летний школьник вместе с друзьями пробрался ночью на спортивную площадку около школы.

Навстречу детям вышел 42-летний охранник, — по словам подростков, мужчина был пьян. Сторож сначала попросил детей уйти, а затем вооружился дубинкой и ударил одного из них по ноге, когда приятели перелезали через забор. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у школьника несколько гематом.

До этого сообщалось, что в Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке. По словам очевидцев, группа детей гуляла в торговом центре, никому не мешая. Одного из мальчиков выгнали из продуктового магазина, после чего начался конфликт с охранником. Мужчина грубо схватил несовершеннолетнего, затолкал его в подсобное помещение и запер дверь. Обратилась ли семья пострадавшего мальчика в правоохранительные органы — неизвестно.

Ранее в Петербурге администратор алкомаркета избил подростка в магазине.

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