Психолог назвала эффективные шаги для борьбы с прокрастинацией

Психолог Иншина: поиск мотивации не поможет бороться с прокрастинацией
Для борьбы с прокрастинацией не нужно искать мотивацию, вместо этого лучше создать условия, когда подобный саботаж становится невыгодным. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.

«Вы называете это прокрастинацией. Я называю это системным саботажем. Это не вы «ленивы». Это ваша лимбическая система (центр страха и удовольствия) грамотно блокирует работу префронтальной коры (центра планирования), спасая вас от мнимой угрозы: стресса, скуки, страха оценки или провала. Вы не откладываете дело — вы бежите от дискомфорта, который с ним ассоциируете. И пока вы сражаетесь с собой как с врагом, саботаж только крепнет», — сказала эксперт.

Чтобы бороться с этим, она посоветовала попробовать обмануть мозг и уменьшить задачу до крошечного шага, который не будет вызывать отторжения. Так, например, вместо написания отчета можно поставить цель открыть документ и написать заголовок. Кроме того, полезно выделять себе время на бездействие. Иншина также рекомендует искать причину страха перед работой и создавать немедленную «вознаграждающую экологию», когда выполнение задач будет поощряться чем-то конкретным.

Общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян до этого говорила, что диалог с собой поможет эффективно справится с прокрастинацией.

Ранее в мозге обнаружили «тормоз мотивации».

