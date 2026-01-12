Размер шрифта
Россиянам рассказали, что поможет победить прокрастинацию

Специалист Хачатрян: деление задач поможет победить прокрастинацию
Диалог с собой поможет эффективно справится с прокрастинацией. Об этом RuNews24.ru рассказала общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.

По ее словам, обычно решения откладывают из-за неуверенности в собственных ресурсах, например, если задача неприятная, слишком большая или сложная. В этом случае можно делить работу на части или уделять ей около 20 минут в день. В случае со сложностями стоит найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.

«Если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок. Прокрастинаторам перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда, сделать хорошо означает «тщательно, внимательно, с любовью» не более того»», — сказала Хачатрян.

Исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство респондентов (65%) предпочитают восстанавливать силы перед рабочей неделей в домашней обстановке, но для трети опрошенных (33%) идеальным местом для набора энергии является природа — будь то парк или сквер.

Ранее психолог назвала главные причины прокрастинации.

