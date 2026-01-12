Россиянам рассказали, что поможет победить прокрастинацию

Диалог с собой поможет эффективно справится с прокрастинацией. Об этом RuNews24.ru рассказала общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.

По ее словам, обычно решения откладывают из-за неуверенности в собственных ресурсах, например, если задача неприятная, слишком большая или сложная. В этом случае можно делить работу на части или уделять ей около 20 минут в день. В случае со сложностями стоит найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.

«Если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок. Прокрастинаторам перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда, сделать хорошо означает «тщательно, внимательно, с любовью» не более того»», — сказала Хачатрян.

