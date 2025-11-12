На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома

Mash Siberia: в Белово местная жительница завела карпов в затопленном подвале
true
true
true

Местная жительница города Белово Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».

«С августа цоколь заливает грунтовыми водами, власти проблему решить не могут. Любовь извлекла из ситуации пользу — еще в октябре купила 11 карпов в рыбхозяйстве и выпустила в подвале. Прижились, кайфуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина планирует разыграть карпов к Новому году среди подписчиков своей новой группы в Telegram.

Авторы подчеркивают, что местные жители настроены менее позитивно, так как фундамент во многих местах уже разрушается, и причина затопления подвала может быть в изношенном водопроводе, а не в грунтовых водах.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленный список животных, содержание которых в домашних условиях запрещено.

В перечень вошел 121 вид животных, представляющих опасность для человека или вызывающих трудности при содержании в неволе. Под ограничения попали как дикие млекопитающие, так и ряд рептилий, птиц, амфибий, рыб и паукообразных.

Ранее рыба с «человеческим лицом» стала популярной в соцсетях.

