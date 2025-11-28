Белоруссия и Мьянма договорились об отмене виз

БелТА: Белоруссия и Мьянма договорились об отмене визовых режимов

Белоруссия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщило агентство БелТА.

Документ был подписан главами министерств иностранных дел — Максимом Рыженковым и Тан Све после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющего обязанности президента Республики Союз Мьянма, председателя Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайна.

Таким образом Белоруссия вслед за Россией приняла решение об отмене визового режима с этой страной.

28 октября стало известно, что Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

В публикации отмечается, что в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности соглашение подписали министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тай Свей.

Также главы внешнеполитических министерств двух государств подписали план межведомственных консультаций на 2025–2027 год.

Ранее власти Китая ввели безвизовый режим для россиян.