На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия и Мьянма договорились об отмене виз

БелТА: Белоруссия и Мьянма договорились об отмене визовых режимов
true
true
true
close
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз. Об этом сообщило агентство БелТА.

Документ был подписан главами министерств иностранных дел — Максимом Рыженковым и Тан Све после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющего обязанности президента Республики Союз Мьянма, председателя Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайна.

Таким образом Белоруссия вслед за Россией приняла решение об отмене визового режима с этой страной.

28 октября стало известно, что Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

В публикации отмечается, что в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности соглашение подписали министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тай Свей.

Также главы внешнеполитических министерств двух государств подписали план межведомственных консультаций на 2025–2027 год.

Ранее власти Китая ввели безвизовый режим для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами