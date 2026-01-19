Размер шрифта
Врач назвала неочевидную причину упадка сил зимой

Врач Зайцева: гипоксия может быть причиной упадка сил зимой
В зимний период жители крупных городов часто сталкиваются со скрытой гипоксией — хронической нехваткой кислорода, приводящей к упадку сил, сонливости, головным болям и снижению концентрации. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-анестезиолог, реабилитолог (ГБО) АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Зайцева.

«Холодный сезон сам по себе создает условия, в которых воздух становится тяжелее, а вредные примеси — концентрированнее. Температурные инверсии, плотные пробки, работа систем отопления, низкая влажность и отсутствие зелени приводят к тому, что загрязнения скапливаются в нижних слоях атмосферы и «висят» над городом, будто невидимое зимнее одеяло», — объяснила специалист.

Один из способов восполнить дефицит кислорода — гипербарическая оксигенация (ГБО) — процедура, которая проводится в барокамере, продолжила она. В капсулу, по ее словам, подается 100% кислород и создается давление выше атмосферного. В таких условиях газ растворяется в жидких средах организма в 5-10 раз эффективнее.

10-15 сеансов один-два раза в год могут заметно улучшить самочувствие и укрепить здоровье, заключила врач.

До этого Зайцева говорила, что ГБО помогает в лечении простатита, мужского бесплодия и эректильной дисфункции.

Она подчеркнула, что для мужского организма кислород играет решающую роль — от его достаточного поступления зависит работа простаты, качество сперматогенеза и сексуальная функция в целом.

Ранее россиянам объяснили причины плохого самочувствия после перенесенной простуды.

