Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава Росрыболовства назвал причину роста цен на черную икру

Шестаков: высокая стоимость черной икры связана со сложностью ее выращивания
Федеральная таможенная служба

Черная икра не станет со временем более доступным по цене — из-за длительного периода ее выращивания, за который дорожает все, что необходимо для производства деликатеса. Об этом РИА Новости заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что выращивание черной икры занимает 7-8 лет.

«В 2025 году российскими предприятиями произведено 65 тонн черной икры», — сообщил глава Росрыболовства.

По мнению Шестакова, возобновление вылова осетровых также не повлияет на стоимость, поскольку икра в таком случае будет пастбищной, в связи с чем надо будет вырастить малька, запустить и отловить его, что приведет опять же к удорожанию продукта.

Глава Росрыболовства отметил, что черная икра дорогая не только в России, но и во всем мире — в Иране. Азербайджане и других странах. Дело в том. что дикая рыба, учитывая ограниченность ее вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом, добавил он.

В декабре 2025 года сообщали, что в России по сравнению с 2024 годом больше всего подорожала икра щуки. Она прибавила в цене 21% и стала стоить 1623 рубля за 0,5 кг. Черная икра подорожала на 8% и достигла средней цены 32 343 рубля за полкилограмма. Икра кеты выросла в цене на 4% до 5 385 рублей за 500 гр.

Ранее в России выросло производство лососевой икры

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654853_rnd_6",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+