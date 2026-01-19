Глава Росрыболовства назвал причину роста цен на черную икру

Черная икра не станет со временем более доступным по цене — из-за длительного периода ее выращивания, за который дорожает все, что необходимо для производства деликатеса. Об этом РИА Новости заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что выращивание черной икры занимает 7-8 лет.

«В 2025 году российскими предприятиями произведено 65 тонн черной икры», — сообщил глава Росрыболовства.

По мнению Шестакова, возобновление вылова осетровых также не повлияет на стоимость, поскольку икра в таком случае будет пастбищной, в связи с чем надо будет вырастить малька, запустить и отловить его, что приведет опять же к удорожанию продукта.

Глава Росрыболовства отметил, что черная икра дорогая не только в России, но и во всем мире — в Иране. Азербайджане и других странах. Дело в том. что дикая рыба, учитывая ограниченность ее вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом, добавил он.

В декабре 2025 года сообщали, что в России по сравнению с 2024 годом больше всего подорожала икра щуки. Она прибавила в цене 21% и стала стоить 1623 рубля за 0,5 кг. Черная икра подорожала на 8% и достигла средней цены 32 343 рубля за полкилограмма. Икра кеты выросла в цене на 4% до 5 385 рублей за 500 гр.

