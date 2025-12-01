На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какая икра сильнее всего подешевела в России

РИА Новости: в России подешевела икра сельди и трески, а черная — подорожала
true
true
true
close
Pexels

За период с января по ноябрь 2025 года цены на некоторые виды икры в российских магазинах снизились по сравнению с прошлым годом. Эти данные аналитики компании «Атол» подсчитали для РИА Новости.

Наибольшее падение стоимости отмечено у икры сельди и трески.

В частности, средняя цена икры сельди составила 576 рублей за полкилограмма, что на 12% меньше, чем в 2024 году, а икра трески подешевела на 10% — до 432 рублей. Икра минтая подешевела на 3%, до 536 рублей за 0,5 кг. В то же время подорожала икра мойвы — на 4%, до 392 рублей, а палтуса — на 9%, до 1 715 рублей.

Среди красной икры самой дорогой оказалась икра кеты — 5 385 рублей за полкилограмма, что на 4% выше уровня прошлого года. Икра лосося осталась на прежнем уровне — 3 442 рубля за 0,5 кг. Наибольший рост стоимости среди видов рыбы показала икра щуки — сразу на 21%, до 1 623 рублей. Черная икра подорожала на 8% и достигла средней цены 32 343 рубля за полкилограмма.

Сегмент имитированной икры также вырос в цене: полкилограмма обходится теперь в среднем в 246 рублей, что на 17% выше прошлогоднего показателя. В категории овощной икры наблюдается аналогичная тенденция: баклажанная подорожала на 19%, до 214 рублей за полкилограмма, а кабачковая осталась на уровне 145 рублей.

Ранее в России выросла средняя стоимость шампанского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами