Стало известно, какая икра сильнее всего подешевела в России

За период с января по ноябрь 2025 года цены на некоторые виды икры в российских магазинах снизились по сравнению с прошлым годом. Эти данные аналитики компании «Атол» подсчитали для РИА Новости.

Наибольшее падение стоимости отмечено у икры сельди и трески.

В частности, средняя цена икры сельди составила 576 рублей за полкилограмма, что на 12% меньше, чем в 2024 году, а икра трески подешевела на 10% — до 432 рублей. Икра минтая подешевела на 3%, до 536 рублей за 0,5 кг. В то же время подорожала икра мойвы — на 4%, до 392 рублей, а палтуса — на 9%, до 1 715 рублей.

Среди красной икры самой дорогой оказалась икра кеты — 5 385 рублей за полкилограмма, что на 4% выше уровня прошлого года. Икра лосося осталась на прежнем уровне — 3 442 рубля за 0,5 кг. Наибольший рост стоимости среди видов рыбы показала икра щуки — сразу на 21%, до 1 623 рублей. Черная икра подорожала на 8% и достигла средней цены 32 343 рубля за полкилограмма.

Сегмент имитированной икры также вырос в цене: полкилограмма обходится теперь в среднем в 246 рублей, что на 17% выше прошлогоднего показателя. В категории овощной икры наблюдается аналогичная тенденция: баклажанная подорожала на 19%, до 214 рублей за полкилограмма, а кабачковая осталась на уровне 145 рублей.

Ранее в России выросла средняя стоимость шампанского.