Общество

В Госдуме объяснили принцип работы передвижных аптек

Депутат ГД Нифантьев: маршруты передвижных аптек будут согласованы заранее
Shutterstock

Передвижные аптечные пункты будут курсировать в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и больниц. Об этом в интервью Дума ТВ сообщил зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

«Их маршрут и график работы должен будет согласовываться и утверждаться у местных властей, которые, собственно говоря, знают ситуацию конкретно на земле», — отметил парламентарий.

По его словам, депутаты уделяют особое внимание повышению доступности медицинских услуг. Уже проделанная работа позволила ФАПам и больницам получать упрощенные лицензии и реализовывать лекарственные препараты, напомнил Нифантьев.

13 января Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Документ предусматривает, что в течение трех лет — с 1 июня 2026 до 1 июня 2029 года — в стране будут организованы передвижные аптечные пункты.

Уточняется, что в передвижных аптеках можно будет продавать не все лекарства. В числе запретных препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Помимо этого, ограничения коснутся медикаментов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств и таблеток с содержанием спирта свыше 25%.

Ранее в России расширили список жизненно необходимых лекарственных средств.

