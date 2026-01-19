В России заявили об угрозе массового оттока молодых специалистов в Китай

В России в системе образования в последнее время постоянно вводятся новые ограничения, которые пугают молодое поколение. На этом фоне есть риск массового оттока молодежи в другие страны, в первую очередь – в Китай, который готов предоставить российским студентам бесплатное обучение, проживание, питание, заявил основатель и директор международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян.

Так он в эфире Общественной Службы Новостей прокомментировал обновленный порядок приема в вузы в 2026 году, в том числе ужесточение правил приема на целевое направление.

«Любые типы ограничений пугают молодое поколение. Если мы хотим системно потерять нашу молодежь, за которую борется весь, мы это получим. Китай готов проплачивать студентам из России и проживание, и питание, и бесплатно обучать. Запросы из китайских университетов приходят к нам каждую неделю», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в былые годы российские выпускники часто уезжали в Германию, где могли бесплатно отучиться, а сегодня на первое место выходит Китай. Предпринимаемые попытки решения проблемы дефицита кадров специалист не оценил, отметив, что на их фоне в идеале тогда вообще обязать молодежь поступать в колледжи, а затем – идти на производство, не получая высшего образования.

По мнению Сумбатяна, обновленная программа в итоге приведет к еще большей потере рабочих рук, а также спровоцирует массовый отток молодежи, которые необходимы России для создания будущей экономики.

Напомним, согласно обновленному порядку приема абитуриентов на целевое направление, квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ, а также количества мест. Вакантные места целевой и особой квоты в рамках приема на программы бакалавриата и специалитета будут распределены в отдельную квоту. При этом в магистратуре на основном этапе зачисления оставшиеся свободные места целевой квоты будут переданы в основные бюджетные места.

Ранее Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.