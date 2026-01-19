Россиянам рассказали, как получить перерасчет платы за некачественное содержание дома

Собственники квартир в жилых домах имеют право получить перерасчет платы за содержание общего имущества, если управляющая компания (УК) некачественно выполняет свои обязанности. Об этом в разговоре с Life сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Депутат отметил, что право на перерасчет закреплено в жилищном законодательстве.

«Для этого необходимо зафиксировать факты некачественных услуг, например, отсутствие уборки в подъездах, неработающий лифт, нарушения в теплоснабжении или холодную воду, если это не связано с ремонтными работами сетей», — объяснил он.

По словам парламентария, первым шагом должно стать коллективное обращение жильцов в УК с требованием устранить все недостатки. В случае, если обратной связи не последовало, необходимо направить жалобу в государственный жилищный надзор и составить акт о неоказании или некачественном оказании услуг.

Панеш подчеркнул, что добиться перерасчета платы получится благодаря активности и последовательным действиям собственников. Однако этот процесс может занять продолжительное время.

До этого стало известно, что в 2028 году в России планируется внедрить онлайн-информирование и взыскание долгов за коммунальные платежи с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ. Согласно постановлению правительства, запланировано принятие федерального закона, благодаря которому государственная информационная система ЖКХ начнет использоваться в качестве основной платформы для информирования россиян об имеющихся задолженностях за коммунальные услуги.

Ранее россиянам рассказали, куда писать при игнорировании обращений в УК.