Россиянам рассказали, куда писать при игнорировании обращений в УК

Депутат Панеш: при игнорировании обращений в УК можно написать в Роспотребнадзор

Управляющая компания (УК) не должна игнорировать законные обращения и требования жильцов. В случае бездействия организации необходимо последовательно двигаться по «лестнице жалоб» в контролирующие органы. Об этом Life рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, в первую очередь нужно направить официальное письменное обращение в саму управляющую компанию. Жильцам необходимо лично подать заявление в двух экземплярах и получить отметку о приеме, также можно отправить его заказным письмом. Панеш подчеркнул, что это является обязательным условием для дальнейших жалоб.

«В документе следует четко описать проблему, указать адрес, ваши данные и требование устранить нарушения в разумный срок. По закону «О защите прав потребителей» на ответ дается до 10 рабочих дней», — объяснил Панеш.

Если же этого не произошло, следует приступать к следующему шагу. Необходимо направить обращение в государственную жилищную инспекцию региона. Депутат рассказал, что такую жалобу можно подать на портале «Госуслуги», на сайте инспекции или ГИС ЖКХ. Важно не забыть приложить к ней все предшествующие обращения.

В случае неудачи нужно обратиться в прокуратуру. По словам Панеша, такое действие также требуется в случае системных и грубых нарушениях.

Завершающим шагом будет обращение в суд. Депутат отметил, что такая мера является крайней. При этом коллективный иск от собственников нередко оказывается значительно эффективнее.

До этого опрос kp.ru показал, что 75% россиян недовольны работой своих управляющих компаний, которые должным образом не следят за состоянием домов, а также не убирают снег и мусор. Россияне отметили нехватку дворников и уборщиков.

