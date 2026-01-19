Тренер рассказала, как безопасно возобновить тренировки после новогодних праздников

Тренер Исламова: после перерыва организму нужно адаптироваться к тренировкам

После новогодних праздников возобновлять спортивные тренировки важно осознанно и взвешенно, чтобы избежать травм и чрезмерных перегрузок. Об этом «Известиям» рассказала тренер сервиса WowFit Диана Исламова.

Эксперт объяснила, что если занятия спортом на праздниках были полностью прекращены, то после этого периода организм и нервная система нуждаются во времени для адаптации. В первые две недели рекомендуется восстановить режим сна и питание, избегая высокоинтенсивных нагрузок.

«Начать с легкой зарядки, постепенно увеличивая активность. Если же перерыв составил не более 10 дней, а до праздников режим был регулярным, возвращение может быть более быстрым, но все равно следует начинать мягко, без резких рывков», — рассказала тренер.

Она отметила, что одной из самых распространенных ошибок является стремление наверстать упущенное сразу. В результате таких попыток происходят чрезмерные нагрузки, переутомление, а также возрастает риск травм.

По словам специалиста, нагрузку следует увеличивать постепенно, сократив привычное количество интенсивных тренировок. Также нужно избегать сильного переедания, отдавать предпочтение напиткам с меньшим содержанием сахара и минимизировать количество потребляемого алкоголя. Помимо этого, важно полноценно отдыхать, соблюдать режим сна и завершать последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Тренер добавила, что перед возобновлением занятий спортом нужно оценить состояние своего организма за последнюю неделю. В случае, если человек сталкивался с регулярными головными болями, головокружением, апатией или сонливостью, необходимы осторожность и консультация с врачом.

Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit Юлия Каурова до этого рассказала, что от времени, в которое проходит спортивная тренировка, зависит результат и самочувствие. По словам эксперта, необходимо выстраивать расписание занятия, учитывая свои «внутренние часы», режим сна, самочувствие и другие нюансы.

