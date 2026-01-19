Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Тренер рассказала, как безопасно возобновить тренировки после новогодних праздников

Тренер Исламова: после перерыва организму нужно адаптироваться к тренировкам
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

После новогодних праздников возобновлять спортивные тренировки важно осознанно и взвешенно, чтобы избежать травм и чрезмерных перегрузок. Об этом «Известиям» рассказала тренер сервиса WowFit Диана Исламова.

Эксперт объяснила, что если занятия спортом на праздниках были полностью прекращены, то после этого периода организм и нервная система нуждаются во времени для адаптации. В первые две недели рекомендуется восстановить режим сна и питание, избегая высокоинтенсивных нагрузок.

«Начать с легкой зарядки, постепенно увеличивая активность. Если же перерыв составил не более 10 дней, а до праздников режим был регулярным, возвращение может быть более быстрым, но все равно следует начинать мягко, без резких рывков», — рассказала тренер.

Она отметила, что одной из самых распространенных ошибок является стремление наверстать упущенное сразу. В результате таких попыток происходят чрезмерные нагрузки, переутомление, а также возрастает риск травм.

По словам специалиста, нагрузку следует увеличивать постепенно, сократив привычное количество интенсивных тренировок. Также нужно избегать сильного переедания, отдавать предпочтение напиткам с меньшим содержанием сахара и минимизировать количество потребляемого алкоголя. Помимо этого, важно полноценно отдыхать, соблюдать режим сна и завершать последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Тренер добавила, что перед возобновлением занятий спортом нужно оценить состояние своего организма за последнюю неделю. В случае, если человек сталкивался с регулярными головными болями, головокружением, апатией или сонливостью, необходимы осторожность и консультация с врачом.

Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit Юлия Каурова до этого рассказала, что от времени, в которое проходит спортивная тренировка, зависит результат и самочувствие. По словам эксперта, необходимо выстраивать расписание занятия, учитывая свои «внутренние часы», режим сна, самочувствие и другие нюансы.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно начать заниматься спортом после 40 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27654421_rnd_7",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+