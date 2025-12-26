На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как безопасно начать заниматься спортом после 40 лет

Эксперт Антонов: после 40 лет нужно выбирать спортивную нагрузку с осторожностью
Пресс-служба First&Only

С возрастом подход к физической активность требует особой осторожности. После 40 лет важно подбирать спортивную нагрузку с учетом состояния здоровья, собственных возможностей и других факторов.Об этом «Известиям» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Специалист объяснил, что с возрастом человеческий организм меняется, поэтому при выборе физической нагрузки необходимо брать во внимание состояние здоровья и индивидуальные возможности. Учитывать это особенно важно пациентом с хроническими заболеваниями, такими как артрит, диабет или сердечно-сосудистые патологии.

По словам эксперта, добиться желаемого эффекта удастся с помощью интенсивности движений, а не количества занятий.

«ВОЗ давно сместила акцент с шагомера на время активности: от 150 до 300 минут умеренной нагрузки в неделю. Это может быть что угодно — ходьба, плавание, езда на велосипеде, тренажерный зал, йога. Даже бытовая активность вроде уборки или работы на даче считается вкладом в общее здоровье. Такой подход учитывает индивидуальные возможности человека и снижает риск выгорания», — отметил он.

Эксперт добавил, что следует сочетать разные виды нагрузки. Например, аэробные тренировки помогут поддержать работу сердца, а силовые упражнения способствуют сохранению мышечной массы, которая после 30 лет начинает постепенно снижаться.

При этом важно избегать чрезмерного контроля показателей. Желание ориентироваться на цифры делает из спортивных занятий источник стресса, из-за чего некоторые со временем окончательно отказываются от такой активности. Антонов порекомендовал относиться к физической активности как к методу повышения качества жизни.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого объяснил в беседе с «Газетой.Ru», как привести тело в порядок за новогодние праздники. По его словам, необходимо соблюдать план питания, режим сна, тренироваться, а также не винить себя за ошибки и срывы.

Ранее были названы главные мифы о похудении перед Новым годом.

