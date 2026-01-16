Ученые заметили на Солнце крупную корональную дыру необычной формы

На Солнце ученые заметили крупную корональную дыру, напоминающую перевернутую цифру 1. Об этом сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Напоминает огромную перевёрнутую цифру «1», хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть», — рассказали в ИКИ.

По словам ученых, высота «цифры» составляет около миллиона километров. Корональные дыры часто стали появляться на Солнце в первые месяцы 2025 года, когда прошел пик солнечного цикла активности, отмечают в РАН.

До этого сообщалось, что активность Солнца на этой неделе будет умеренной, но будет продолжать формировать повышенный геомагнитный фон. Это связано с несколькими средними корональными дырами и небольшими источниками солнечного ветра, которые были зафиксирована на обращенной к Земле стороне Солнца.

