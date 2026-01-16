Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Ученые заметили на Солнце крупную корональную дыру необычной формы

ИКИ РАН: на Солнце образовалась корональная дыра необычной формы
Telegram-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце ученые заметили крупную корональную дыру, напоминающую перевернутую цифру 1. Об этом сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Напоминает огромную перевёрнутую цифру «1», хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть», — рассказали в ИКИ.

По словам ученых, высота «цифры» составляет около миллиона километров. Корональные дыры часто стали появляться на Солнце в первые месяцы 2025 года, когда прошел пик солнечного цикла активности, отмечают в РАН.

До этого сообщалось, что активность Солнца на этой неделе будет умеренной, но будет продолжать формировать повышенный геомагнитный фон. Это связано с несколькими средними корональными дырами и небольшими источниками солнечного ветра, которые были зафиксирована на обращенной к Земле стороне Солнца.

Ранее ученый объяснил, почему в новом году будет много магнитных бурь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636613_rnd_1",
    "video_id": "record::4d197657-05a1-4634-808f-1ca5228c4cf9"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+