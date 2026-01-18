МВД предупредило о всплеске мошенничества в сервисах попутчиков

В начале 2026 года мошенники вновь активизировались в сервисах совместных поездок. Об этом сообщили в управлении по кибербезопасности МВД России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в специализированных чатах и тематических сообществах. Чаще всего они выбирают маршруты из удаленных или труднодоступных населенных пунктов, чтобы повысить доверие потенциальных жертв.

После отклика пользователей аферисты переводят общение в мессенджер Telegram. Там они предлагают забронировать место в машине по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый ресурс. Переход по такой ссылке может привести к хищению средств со счета.

В МВД напомнили, что ранее преступники использовали поддельные сайты, через которые также списывали деньги у граждан. Сейчас схема модернизирована, но принцип остается прежним — выманивание персональных данных и реквизитов карт.

Правоохранители посоветовали пользоваться услугами только официальных перевозчиков и избегать перехода по сторонним ссылкам для бронирования поездок.

Ранее МВД предупредило о мошенниках с «дешевыми турами» в соцсетях.