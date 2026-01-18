Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

МВД предупредило о всплеске мошенничества в сервисах попутчиков

МВД: аферисты вернулись к схеме с совместными поездками
Shutterstock/FOTODOM

В начале 2026 года мошенники вновь активизировались в сервисах совместных поездок. Об этом сообщили в управлении по кибербезопасности МВД России.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в специализированных чатах и тематических сообществах. Чаще всего они выбирают маршруты из удаленных или труднодоступных населенных пунктов, чтобы повысить доверие потенциальных жертв.

После отклика пользователей аферисты переводят общение в мессенджер Telegram. Там они предлагают забронировать место в машине по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый ресурс. Переход по такой ссылке может привести к хищению средств со счета.

В МВД напомнили, что ранее преступники использовали поддельные сайты, через которые также списывали деньги у граждан. Сейчас схема модернизирована, но принцип остается прежним — выманивание персональных данных и реквизитов карт.

Правоохранители посоветовали пользоваться услугами только официальных перевозчиков и избегать перехода по сторонним ссылкам для бронирования поездок.

Ранее МВД предупредило о мошенниках с «дешевыми турами» в соцсетях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649147_rnd_9",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+