Общество

Врач рассказал, помогают ли охлаждающие маски от мигрени

Терапевт Кузьменко: охлаждающая маска соответствует рекомендациям при мигрени
Shutterstock

Охлаждающие маски от мигрени, которые стали популярны на маркетплейсах, могут помочь облегчить состояние. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

По словам специалиста, обычные обезболивающие препараты зачастую не помогают при приступах мигрени.

«Одно из самых главных лекарств от мигрени — это не таблетки, а режим. То есть, когда у человека начинается приступ, ему необходимо лечь в темном, прохладном, тихом помещении, где его никто не будет беспокоить», — объяснил терапевт.

Он рассказал, что маски от мигрени, которые перед использованием помещают в морозилку, дают дополнительную прохладу и перекрывают свет. Кроме того, благодаря им человек может лежать в одном положении и не двигаться. Врач подчеркнул, что это просто соответствует базовым рекомендациям при приступах.

Однако важно помнить о правилах безопасности. Перед тем, как положить маску на лицо, необходимо убедиться, что она лишь прохладная, а не ледяная. В противном случае есть риск получить обморожение, предупредил эксперт.

Физиолог, wellness-консультант Татьяна Орлова до этого говорила, что самомассаж может облегчать боль и сопутствующие симптомы при мигрени. Однако он не заменит полноценную терапию, особенно при частых и тяжелых приступах.

Ранее врач назвала неочевидную причину головной боли.

