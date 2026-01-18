Рельс лопнул в Хакасии из-за аномальных морозов

В Хакасии лопнул рельс из-за аномальных морозов, задержаны шесть поездов

Рельс лопнул на перегоне Нанхчул — Бискамжа из-за аномальных морозов, в связи с чем в Хакасии задерживаются грузовые поезда. Об этом сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик в своем Telegram-канале.

В данный момент движение железнодорожного транспорта остановлено. Организована работа по восстановлению полотна.

Бученик отметил, что всего задерживаются шесть товарных поездов.

Он также рассказал, что на фоне морозов в Абакане лопнула труба, из-за чего произошел порыв на сетях холодного водоснабжения. Кроме того, в Черногорске произошло аварийное отключение электроэнергии. Под ограничением оказались 1050 домов частного сектора.

В Хакасии ожидаются очень низкие температуры до -40°C. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать по вторник, 20 января, включительно.

17 января сообщалось, что в ряде районов Иркутской области температура воздуха опустилась до -50°C.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь.