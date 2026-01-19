Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления жвачкой

Врач Гончарова: злоупотребление жвачкой грозит нарушением пищеварения
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное использование жевательной резинки может нарушить процессы пищеварения. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, в целом она не представляет проблемы для здоровья при кратковременном использовании после приема пищи. Однако привычка жевать ее на протяжении всего дня грозит сбоями в выработке слюны и нарушением пищеварения. Врач подчеркнула, что возможные последствия зависят и от качества товара.

«Некачественные ароматизаторы и вкусовые отдушки способны провоцировать воспаления, эрозивные гингивиты и другие проблемы со слизистой. Такие вещества могут оказывать не только местное, но и общее негативное воздействие на организм, включая желудочно-кишечный тракт. Поэтому важно понимать, что именно вы выбираете и как часто это используете», — отметила Гончарова.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что привычка жевать жвачку на протяжении долгого времени может нанести серьезный вред здоровью и вызвать мышечные спазмы. По словам специалиста, частое употребление жвачки чрезмерно нагружает жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав, на фоне чего могут появиться спазмы, боли в области челюсти, мышечная усталость и головные боли.

Ранее врач объяснила, опасно ли проглатывать жвачку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653521_rnd_2",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+