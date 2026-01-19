Россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления жвачкой

Чрезмерное использование жевательной резинки может нарушить процессы пищеварения. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По ее словам, в целом она не представляет проблемы для здоровья при кратковременном использовании после приема пищи. Однако привычка жевать ее на протяжении всего дня грозит сбоями в выработке слюны и нарушением пищеварения. Врач подчеркнула, что возможные последствия зависят и от качества товара.

«Некачественные ароматизаторы и вкусовые отдушки способны провоцировать воспаления, эрозивные гингивиты и другие проблемы со слизистой. Такие вещества могут оказывать не только местное, но и общее негативное воздействие на организм, включая желудочно-кишечный тракт. Поэтому важно понимать, что именно вы выбираете и как часто это используете», — отметила Гончарова.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что привычка жевать жвачку на протяжении долгого времени может нанести серьезный вред здоровью и вызвать мышечные спазмы. По словам специалиста, частое употребление жвачки чрезмерно нагружает жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав, на фоне чего могут появиться спазмы, боли в области челюсти, мышечная усталость и головные боли.

