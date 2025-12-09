Врач объяснила, опасно ли проглатывать жвачку

Опасно ли проглатывать жвачку? Вокруг этого вопроса бытует много мифов. О том, в каких случаях это действительно может нанести вред здоровью и стоит ли переживать из-за одной проглоченной жвачки, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

«Все мы с детства слышали суровое предупреждение: «Не глотай жвачку, а то она прилипнет к желудку и будет перевариваться семь лет!». Это утверждение давно стало частью фольклора, и многие воспринимают его как страшилку», — отметила врач.

Она объяснила, что основа классической жевательной резинки — неперевариваемая эластичная субстанция (резиновая основа, полимеры). Именно это свойство и породило главный миф. Наш желудочный сок действительно не может расщепить эти синтетические компоненты так, как он это делает с пищей. Однако это не значит, что жвачка навсегда останется в организме.

«Пищеварительная система человека — это не гладкая трубка, а мощный мышечный орган. С помощью волнообразных движений (перистальтики) желудок и кишечник проталкивают свое содержимое вперед. Неперевариваемые элементы (как, например, клетчатка из овощей или семечки) благополучно покидают организм естественным путем через 24–72 часа. То же самое происходит и с проглоченной жвачкой. «Семь лет» — это сильное преувеличение», — подчеркнула Гостроус.

Вывод: проглоченная случайно одна жвачка здоровым человеком выйдет через 1–3 дня, не причинив вреда.

Таким образом, миф о «слипании с внутренностями» не имеет под собой научных оснований, и проглоченная единожды жвачка не нанесет здоровому человеку никакого вреда. Риск кроется в регулярности и количестве, а также в индивидуальных особенностях.

«Риск удушья (асфиксии) — это самая серьезная и немедленная угроза, особенно для маленьких детей. Липкий и эластичный комок жвачки может перекрыть дыхательные пути, если ребенок вдохнет его или попытается проглотить неудачно. Жвачка категорически не должна попадать в руки малышам, которые не понимают ее назначения», — подчеркнула специалист.

Другая опасность — риск кишечной непроходимости. По словам врача, это и есть зерно истины в народной страшилке.

Если регулярно и в большом количестве проглатывать жвачку, она может скапливаться в пищеварительном тракте. Липкие комки соединяются между собой, смешиваются с волокнами пищи (например, с клетчаткой) и образуют безоары — инородные тела, способные вызвать закупорку. В мировой медицинской практике описаны случаи, когда у детей, постоянно глотавших жвачку, извлекали такие «конгломераты» из кишечника. Для этого нужно глотать по несколько подушечек в день в течение длительного времени, однако риск все-таки существует.

Кроме того, существуют индивидуальные риски и последствия для ЖКТ.

В частности, у людей с нарушениями моторики кишечника (например, после операций или при некоторых заболеваниях) даже единичный случай может осложнить прохождение.

При синдроме раздраженного кишечника (СРК) проглоченная жвачка может усугубить симптомы — вздутие, боли, нарушения стула.

Кроме того, некоторые исследования предполагают, что жевательная резинка на голодный желудок может «захватывать» с собой часть пищеварительных ферментов и микроэлементов, не давая им усвоиться, хотя этот эффект минимален.

При этом врач еще раз подчеркнула, что дети — основная группа риска по всем перечисленным пунктам. Они чаще жуют жвачку, менее осознанно контролируют процесс, а диаметр их пищевода и кишечника меньше.

Поэтому родителям важно: объяснить правило — «жуем, но не глотаем»; контролировать процесс жевания у детей до 5–7 лет; выбирать менее опасные альтернативы — например, жевательные конфеты-мармеладки без сахара, которые растворяются во рту.

«Так стоит ли бояться проглотить жвачку? Случайно — нет. Ваш организм справится с этой задачей. Но превращать это в привычку — категорически нельзя. Главные опасности — это риск удушья у детей и возможность кишечной непроходимости при систематическом проглатывании», — резюмировала Гостроус.

