Врач предупредила об опасности привычки постоянно жевать жвачку

Привычка жевать жвачку на протяжении долгого времени может нанести серьезный вред здоровью и вызвать мышечные спазмы. Об этом в разговоре с RT предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, частое употребление жвачки чрезмерно нагружает жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав, на фоне чего могут появиться спазмы, боли в области челюсти, мышечная усталость и головные боли. Помимо этого, со временем есть риск столкнуться с трудностями при открывании рта, добавила врач.

Жевательная резинка также сокращает срок службы пломб, коронок и винир.

Гастроэнтеролог отметила, что из-за жвачки может пострадать слизистая оболочка желудка, которая реагирует на процесс жевания. В результате активной работы челюстей запускается рефлекторная выработка желудочного сока. Соляная кислота негативно воздействует на стенки пустого желудка, в который в это время не поступает еда. Регулярное и продолжительное повторение такой ситуации может привести к раздражению слизистой оболочки, а также спровоцировать формирование язв и эрозий.

«Важное значение имеет состав резинки. Варианты с сахаром при длительном контакте с зубами могут повышать риск развития кариеса. Однако продукты на основе сахарозаменителей, таких как ксилит, в умеренном использовании демонстрируют нейтральный или даже положительный эффект для профилактики кариеса», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, жевательная резинка может стать причиной поступления в организм микропластика.

По словам врача, жвачку стоит жевать в течение 10-15 минут. Лишь в этом случае она не будет опасна для здоровья.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко до этого предупреждала, что употребление жевательной резинки при занятиях в спортзале грозит опасным состоянием — асфиксией. Она отметила, что при жевании жвачки выделяется много слюны, что также может спровоцировать ее попадание в дыхательные пути.

