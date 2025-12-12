На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности привычки постоянно жевать жвачку

Врач Кашух: процесс жевания жвачки приводит к раздражению слизистой желудка
true
true
true
close
Shutterstock

Привычка жевать жвачку на протяжении долгого времени может нанести серьезный вред здоровью и вызвать мышечные спазмы. Об этом в разговоре с RT предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, частое употребление жвачки чрезмерно нагружает жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав, на фоне чего могут появиться спазмы, боли в области челюсти, мышечная усталость и головные боли. Помимо этого, со временем есть риск столкнуться с трудностями при открывании рта, добавила врач.

Жевательная резинка также сокращает срок службы пломб, коронок и винир.

Гастроэнтеролог отметила, что из-за жвачки может пострадать слизистая оболочка желудка, которая реагирует на процесс жевания. В результате активной работы челюстей запускается рефлекторная выработка желудочного сока. Соляная кислота негативно воздействует на стенки пустого желудка, в который в это время не поступает еда. Регулярное и продолжительное повторение такой ситуации может привести к раздражению слизистой оболочки, а также спровоцировать формирование язв и эрозий.

«Важное значение имеет состав резинки. Варианты с сахаром при длительном контакте с зубами могут повышать риск развития кариеса. Однако продукты на основе сахарозаменителей, таких как ксилит, в умеренном использовании демонстрируют нейтральный или даже положительный эффект для профилактики кариеса», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, жевательная резинка может стать причиной поступления в организм микропластика.

По словам врача, жвачку стоит жевать в течение 10-15 минут. Лишь в этом случае она не будет опасна для здоровья.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко до этого предупреждала, что употребление жевательной резинки при занятиях в спортзале грозит опасным состоянием — асфиксией. Она отметила, что при жевании жвачки выделяется много слюны, что также может спровоцировать ее попадание в дыхательные пути.

Ранее врач объяснила, опасно ли проглатывать жвачку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами