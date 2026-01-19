Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, что поможет защититься от холодовой аллергии зимой

Врач Лапа: крем поможет защититься от холодовой аллергии зимой
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Питательный крем и определенная диета помогут защититься от холодовой аллергии в зимний период. Об этом «Москве 24» рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

По ее словам, такая проблема проявляется появлением высыпаний на коже по типу крапивницы, а также красными пятнами, шелушением или нарушением кожных покровов. Все это со временем может спровоцировать появление язв, предупредила врач.

Чтобы избежать аллергии, она посоветовала тепло одеваться перед выходом на улицу и защищать открытые участки тела — лицо и руки.

«Именно они подвержены большему охлаждению во время прогулок. Кроме варежек, шарфов и шапок уберечь их поможет жирный крем на основе ланолина, который создаст на поверхности кожи защитную пленку. Его обязательно надо наносить перед каждой прогулкой в холодное время года», — сказала Лапа.

Она добавила, что при любой аллергии происходит гиперреакция иммунной системы, поэтому зимой важно соблюдать гипоаллергенную диету. В рацион стоит включать вареные, тушеные блюда, а также еду, приготовленную на пару. Кроме того, нужно ограничить употребление продуктов, повышающих уровень гистамина (шоколад, апельсины и кофе).

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что на фоне резкой смены погоды с теплой на морозную в регионах Центральной России у жителей увеличилось количество случаев аллергии на холод или холодовой крапивницы.

Ранее врач объяснил, чем холодовая аллергия отличается от обморожения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653449_rnd_4",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+