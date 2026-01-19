Врач объяснила, что поможет защититься от холодовой аллергии зимой

Питательный крем и определенная диета помогут защититься от холодовой аллергии в зимний период. Об этом «Москве 24» рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

По ее словам, такая проблема проявляется появлением высыпаний на коже по типу крапивницы, а также красными пятнами, шелушением или нарушением кожных покровов. Все это со временем может спровоцировать появление язв, предупредила врач.

Чтобы избежать аллергии, она посоветовала тепло одеваться перед выходом на улицу и защищать открытые участки тела — лицо и руки.

«Именно они подвержены большему охлаждению во время прогулок. Кроме варежек, шарфов и шапок уберечь их поможет жирный крем на основе ланолина, который создаст на поверхности кожи защитную пленку. Его обязательно надо наносить перед каждой прогулкой в холодное время года», — сказала Лапа.

Она добавила, что при любой аллергии происходит гиперреакция иммунной системы, поэтому зимой важно соблюдать гипоаллергенную диету. В рацион стоит включать вареные, тушеные блюда, а также еду, приготовленную на пару. Кроме того, нужно ограничить употребление продуктов, повышающих уровень гистамина (шоколад, апельсины и кофе).

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что на фоне резкой смены погоды с теплой на морозную в регионах Центральной России у жителей увеличилось количество случаев аллергии на холод или холодовой крапивницы.

Ранее врач объяснил, чем холодовая аллергия отличается от обморожения.