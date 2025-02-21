Россиянам рассказали, как определить и вылечить холодовую аллергию

На фоне резкой смены погоды с теплой на морозную в регионах Центральной России у жителей увеличилось количество случаев аллергии на холод или холодовой крапивницы. Это опасное заболевание, которое в тяжелых случаях грозит анафилактическим шоком, поэтому важно вовремя отличить его от обычного обморожения и начать своевременное лечение, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

У людей с холодовой аллергией появляются покраснения на щеках, локальные отеки на теле и высыпания, напоминающие ожог крапивы. Острая реакция бывает при резком перепаде температуры, когда человек заходит с жары в холодное здание или после сауны ныряет в прорубь.

«В тяжелых случаях есть риск анафилактического шока, то есть потери сознания», — предупредила врач. — Поэтому людям с холодовой аллергией нужно быть осторожными при купании в водоемах в жаркую погоду».

У здорового человека от холода также может появиться отек, но от аллергии он отличается тем, что проходит за 5-10 минут. А вот если речь идет о холодовой крапивнице, отек сохраняется больше часа.



В отличие от многих стран, в России холодовую аллергию лечат, применяя для этого аутолимфоцитарную терапию. У пациентов берут лимфоциты (иммунные клетки), а затем добавляют к физраствору и вводят под кожу. В результате лимфоциты формируют иммунитет к аллергенам, включая холодовые белки. Побочными реакциями это не грозит, а для полного излечения достаточно пройти курс лечения из шести инъекций детям и из восьми – взрослым, заключила аллерголог.

Напомним, врачи подчеркивают, что для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки. Однако главное — это ограничить контакт с холодом и избегать переохлаждения.

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