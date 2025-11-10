Врач объяснил, чем холодовая аллергия отличается от обморожения

Холодовая температурная крапивница в отличие от обморожения проявляется регулярно, а не после физического воздействия. Об этом «Москве 24» рассказал врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, при возникновении аллергии на холод могут появляться покраснения, волдыри, отек и зуд. Иногда реакция может появляться и при плюсовых температурах, например, если взять бутылку из холодильника. Однако обычно аллергия дает о себе знать при температуре -5°C и ниже.

«В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву», — посоветовал Болибок.

Врач также посоветовал людям с такой реакцией избегать закаливания, потому что их организм может плохо среагировать на процедуру.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что на фоне резкой смены погоды с теплой на морозную в регионах Центральной России у жителей увеличилось количество случаев аллергии на холод или холодовой крапивницы. У людей с холодовой аллергией появляются покраснения на щеках, локальные отеки на теле и высыпания, напоминающие ожог крапивы. Острая реакция бывает при резком перепаде температуры, когда человек заходит с жары в холодное здание или после сауны ныряет в прорубь.

Ранее был назван продукт, снижающий риск развития аллергии.