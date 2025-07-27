В Ярославле в квартире взорвался аккумулятор электровелосипеда, есть пострадавшие

В Ярославле в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте взорвался аккумулятор электровелосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент случился еще 20 июля. Пожар уничтожил мебель на площади трех квадратных метров, а также закоптил помещение на 32 квадратных метра. Взрывная волна выбила окна и двери.

Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут после вызова. В ликвидации возгорания участвовали 17 специалистов и шесть единиц техники. Из задымленной квартиры спасатели вывели двух пострадавших.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности: не оставлять электровелосипеды и самокаты без присмотра во время зарядки, не использовать деформированные аккумуляторы, не заряжать устройства ночью и доверять ремонт только специалистам.

Подобный инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где электровелосипед едва не спалил квартиру. Семья, живущая в одном из домов на улице Берберовской, собиралась на работу, когда велосипед начал вести себя странно. Аккумулятор заискрил и задымился. Девайс немедленно вытащили на лестничную площадку, и основное «файер-шоу» прошло уже там

Ранее в Улан-Удэ грузовик с пропаном попал в ДТП и взорвался.