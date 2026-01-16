Врач назвала опасное заболевание, способное навсегда изменить жизнь

Полиомиелит представляет собой крайне опасное инфекционное заболевание, способное привести к необратимым последствиям и навсегда изменить жизнь человека. Оно легко передается от человека к человеку и представляет особую угрозу для детей в возрасте до пяти лет. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина. По ее словам, полиомиелит часто приводит к инвалидизации, вызывая параличи конечностей, развитие контрактур, деформации суставов и искривление позвоночника.

Специалист отметила, что симптомы недуга могут проявляться по-разному. В легкой форме вирус напоминает грипп: появляются усталость, головная боль, лихорадка, боль в горле, рвота, скованность в шее и спине, мышечная слабость. Однако у некоторых детей инфекция переходит в тяжелую форму, сопровождающуюся развитием паралича. Вялость и слабость конечностей, потеря рефлексов, нарастающая мышечная слабость и боль, а также проблемы с дыханием и глотанием являются тревожными признаками, требующими немедленной медицинской помощи.

«Главный способ защиты от полиомиелита — вакцинация. Она позволяет организму выработать иммунитет к вирусу и практически полностью предотвращает развитие заболевания. Дети получают несколько доз вакцины в первые годы жизни, начиная с рождения и продолжая до 6 лет», — отметила Сайфулина.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед поступлением в первый класс.

«АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре прививки; гепатит В — три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) — две прививки; полиомиелит — шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа», — напомнили в ведомстве.

