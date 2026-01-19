Размер шрифта
Госстат КНР сообщил об уменьшении населения страны

Население Китая в 2025 году уменьшилось на 3,39 млн человек
В 2025 году численность населения КНР уменьшилась на 3,39 млн и составила 1,40489 млрд человек. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Китая.

За отчетный период в стране родились 7,92 млн детей. Мужское население за год уменьшилось в Китае на 0,3%, до 716,85 млн человек, женское — на 0,1%, до 688,04 млн человек. Доля лиц в возрасте от 16 до 59 лет составляет 851,36 млн человек. Это на 0,7% меньше, чем в 2024 году. Граждан КНР старше 65 лет стало больше на 1,5% (223,65 млн человек).

Городское население страны увеличилось на 1% (на 10,3 млн), до 953,8 млн человек. Сельское население уменьшилось на 2,9% (на 13,69 млн), до 451,09 млн человек.

Степень урбанизации в Китае составляет 67,89%.

18 декабря сообщалось, что Китай впервые за три десятилетия собирается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на презервативы и другие контрацептивы, стремясь повысить рождаемость и модернизировать налоговое законодательство.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют побить рекорды по продолжительности человеческой жизни. 

