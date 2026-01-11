Размер шрифта
Во Владимире женщине отказали в маткапитале из-за отсутствия регистрации

Во Владимире женщине выплатили маткапитал после обращения в прокуратуру
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Владимира смогла получить выплату на ребенка только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В октябре прошлого года женщина обратилась в профильные органы с просьбой выдать ей материнский капитал на третьего ребенка. Посмотрев документы, ей отказали.

«В предоставлении меры поддержки женщине отказано со ссылкой на отсутствие регистрации на территории Владимирской области», – сообщается в публикации.

По закону место регистрации значения не имеет и выплату назначают проживающим на территории региона. В ситуацию вмешались прокуроры, которые смогли доказать факт проживания семьи в регионе с 2022 года.

В результате семья получила полагающуюся выплату.

До этого в Нижнем Тагиле ребенку участника СВО отказали в выплате из-за того, что семья не подала документы в течение 12 месяцев. Прокуратура добилась, чтобы родственникам не вернувшегося бойца выдали полагающуюся сумму.

Ранее тяжелораненому участнику СВО отказали в выплате из-за бюрократической детали.

