Россиянин, которому в Таиланде разбили голову мачете, оказался в тюрьме

Mash: россиянин, которому в Таиланде пробили голову мачете, попал в тюрьму
Depositphotos

Российский турист в Таиланде, который получил мачете по голове при попытке приобрести запрещенные вещества, попал в местную тюрьму — ему грозит депортация с запретом на въезд в страну на срок в 99 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что после атаки турист обратился в больницу с осколочным переломом черепа и черепно-мозговой травмой, однако не смог оплатить лечение и оставил в залог свой паспорт. После выписки мужчина отправился в отделение полиции чтобы написать заявление на нападавшего, однако там его задержали в связи с отсутствием документов, просроченной визой и долгом перед медучреждением.

Нападение на туриста произошло 28 октября в пригороде Пангана. Мужчина со своей девушкой и дочкой приехали в одно из заведений, где нелегально торгуют запрещенными веществами.

Уточнялось, что жителям Таиланда не понравилось, что девушка снимает происходящее на камеру. В результате россиянина ударили мачете по голове. Как писал Mash, в больнице ему наложили 18 швов.

Ранее россиянина арестовали в Таиланде по запросу США.

