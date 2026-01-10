В России утвердили перечень бесплатной медпомощи на 2026 год

Россияне смогут получить бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденный документ правительства.

Перечень болезней, при которых лечение остается бесплатным, не изменился по сравнению с 2025 годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, патологии эндокринной и нервной систем, болезни крови и системы кровообращения, кожные и костно-мышечные заболевания, нарушения зрения и слуха, болезни органов дыхания и пищеварения, а также заболевания полости рта, за исключением зубного протезирования, и мочеполовой системы.

Граждане по-прежнему смогут бесплатно получать помощь при травмах, отравлениях и других последствиях внешних воздействий, во время беременности, родов и абортов, а также при отдельных состояниях, возникающих у новорожденных в перинатальный период. В список также вошли расстройства питания и обмена веществ, иммунные нарушения, врожденные пороки развития, хромосомные аномалии и психические расстройства. Кроме того, помощь будет оказываться при симптомах и отклонениях от нормы, не классифицированных как заболевания.

В новой программе расширены параметры оказания помощи для отдельных категорий граждан. Беременные женщины получили право на бесплатную пренатальную диагностику, включая неинвазивное тестирование по определению внеклеточной ДНК плода в крови матери.

Для россиян от 18 до 40 лет предусмотрена возможность бесплатного определения уровня липопротеидов. Пациенты 18–39 лет смогут проходить оценку липидного профиля раз в шесть лет, а граждане старше 40 лет — раз в три года.

Кроме того, скорректированы объемы диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Планируется охватить 35% мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Для женщин в рамках репродуктивной диспансеризации в 2026 году дополнительно включены исследования на ДНК вируса папилломы человека и жидкостная цитология шейки матки.

Средние подушевые нормативы финансирования по линии ОМС составят почти 23 тыс. рублей на человека, еще 5,4 тыс. рублей предусмотрены за счет бюджетных ассигнований. Базовая программа ОМС также расширена за счет включения 15 новых современных методов лечения. Среди них — фотодинамическая терапия при отдельных видах онкологических заболеваний, офтальмологические операции, замена кардиовертера-дефибриллятора и трансплантация почки.

Впервые установлены нормативы объемов помощи и финансирования вакцинации против пневмококковой инфекции для пожилых людей, а также ряда новых диагностических исследований, включая анализ внеклеточной ДНК плода. Помимо этого, скорректированы нормативы по ряду других направлений лечения.

Ранее стало известно, что россияне будут проходить диспансеризацию по новым правилам.