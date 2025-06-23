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Лесные пожары угрожают качеству воды даже через восемь лет после возгораний, предупредили ученые

CEE: до восьми лет после лесных пожаров реки остаются загрязненными
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Borja Suarez/Reuters

Последствия лесных пожаров для водоемов сохраняются намного дольше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Проанализировав более 100 тысяч проб воды из 500 водосборных бассейнов США, ученые установили: уровень органического углерода, фосфора, азота и взвешенных частиц в реках остаётся повышенным до восьми лет после пожара. Особенно высокие концентрации наблюдаются в первые пять лет.

«Мы хотели выявить закономерности в изменении качества воды после пожаров на всей территории Запада США, чтобы помочь водным службам планировать защитные меры», — рассказала ведущий автор работы Карли Брукер.

Самыми уязвимыми оказались лесистые территории. Причем загрязнение в них может нарастать не сразу: иногда требуется сильный дождь, чтобы смыть оставшиеся загрязнители в реки.

Исследование показало, что близость очага возгорания к реке, а также особенности почвы, растительности и климата определяют степень воздействия пожара на водоемы. В одних реках осадок почти не увеличивался, а в других количество взвешенных частиц возрастало в две тысячи раз.

«Мы предоставили водным менеджерам конкретные цифры, которые можно использовать для планирования устойчивой инфраструктуры. Обоснование бюджета невозможно строить только на общих опасениях», — подчеркнула Брукер.

Теперь исследование станет опорой для улучшения подготовки к климатическим рискам и восстановления экосистем после пожаров по всему миру.

Ранее ученые встревожились аномальным озеленением Арктики.

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