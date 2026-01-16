В Киеве продлили зимние каникулы в школах из-за блэкаута

Зимние школьные каникулы в Киеве продлены до 1 февраля в связи с морозами, а также критической ситуацией в энергетике города. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает издание «Униан».

Отмечается, что это продление носит лишь предварительный характер. По словам Шмыгаля, в зависимости от дальнейшей ситуации длительность каникул может быть еще больше увеличена.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее власти Киева продлили блэкаут на четвертые сутки подряд.