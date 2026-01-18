В трех округах Херсонской области отключили электроснабжение

В населенных пунктах Генического, Великолепетихского и Горностаевского округов Херсонской области было отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Также в Геническом МО произошло аварийное отключение электричества в селах Геническая Горка и Счастливцево», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что в настоящее время энергетики работают над устранением последствий аварии.

Накануне в Херсонской области из-за обстрела подстанции без света остались более 300 тысяч человек. В пресс-службе главы региона уточнили, что проблемы с электроснабжением зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах. Причиной стал обстрел подстанции в Запорожской области.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.