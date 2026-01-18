Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В трех округах Херсонской области отключили электроснабжение

Сальдо: в Геническом, Великолепетихском и Горностаевском округах пропал свет
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В населенных пунктах Генического, Великолепетихского и Горностаевского округов Херсонской области было отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электроснабжение в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Также в Геническом МО произошло аварийное отключение электричества в селах Геническая Горка и Счастливцево», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что в настоящее время энергетики работают над устранением последствий аварии.

Накануне в Херсонской области из-за обстрела подстанции без света остались более 300 тысяч человек. В пресс-службе главы региона уточнили, что проблемы с электроснабжением зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах. Причиной стал обстрел подстанции в Запорожской области.

Ранее жители региона России пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27650767_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+