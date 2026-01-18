Правительство России хочет изменить требования к садовым участкам

РИА Новости: в РФ готовят поправки к закону об участках и имуществе СНТ

Власти России готовят поправки в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, уточняющие требования к земельным участкам в садоводческих некоммерческих товариществах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства России.

В частности, поправки, которыми занимается Росреестр, уточнят требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства. Закон по-прежнему не разрешит включать в границы создаваемой территории садоводства участки тех, кто не является учредителем, но теперь в границы уже созданной территории эти участки могут внести с согласия таких лиц.

Также поправками планируется упростить процедуру оформления прав на долю в общем имуществе СНТ. В настоящее время по закону общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. На общем собрании члены товарищества могут пропорционально рассчитать доли общего имущества, а затем оформить свое право на его долю в Росреестре. Поправки упрощают эту процедуру: отныне право собственности на общее в СНТ имущество возникает с момента его постановки на государственный кадастровый учет в Росреестре.

Уточнения в законе позволят отрегулировать механизмы передачи такого имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям, а также при проведении социальной газификации СНТ, считают в ведомстве.

В марте проект планируют представить в правительство, а в ноябре — внести на рассмотрение Госдумы.

