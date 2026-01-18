Российские военные отдали свои новогодние подарки детям в Димитрове ДНР

Российские военные, освобождавшие Димитров в Донецкой народной республике, отдали все свои праздничные новогодние пайки в качестве подарков детям, которые остались в городе. Об этом в эксклюзивном материале «Соловьев Live» рассказал военнослужащий 5-й бригады 51-й армии с позывным Хорват.

«Мирным помогаем, кто получает ранения и тут остается. Есть те, которые не хотят уезжать. 856 человек, согласно документам. Новогодние подарки нам выдавали (праздничные сухие пайки), мы все решили раздать детям. Зачем они нам, пусть лучше детям будет», — сказал он.

27 декабря президенту России Владимиру Путину было доложено, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР. Верховный главнокомандующий отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава.

Путин также отметил тогда бойцов и офицеров, «которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений».

Ранее беженец сообщил о минировании подвала дома в Димитрове солдатами ВСУ.