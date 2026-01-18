Размер шрифта
Илон Маск предрек миру падение целых культур

Nathan Howard/Reuters

Из-за общемирового падения уровня рождаемости существование некоторых стран находится под угрозой. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

«Уровень рождаемости крайне низок почти повсюду на Земле. Если это не изменится, целые культуры и страны исчезнут», — написал Маск.

До этого американский предприниматель рассказал, что целью деятельности подконтрольной ему космической компании SpaceX является встреча с инопланетянами, а также путешествия в другие звездные системы. Говоря о будущем компании, Маск рассказал, что представляет, как люди на больших космических кораблях летают на другие планеты, и «в конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации».

В мае прошлого года Маск рассказал о планах отправить первый беспилотный корабль Starship с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года для подготовки к колонизации, а первые люди, согласно его планам, могут полететь на красную планету к 2029–2031 годам.

Ранее Маск назвал правительство Британии фашистским.

