В Перми беременная получила перелом таза из-за падения из окна

Медики из Перми собрали таз беременной женщине после падения с высоты. Об этом сообщает 59.ru.

Как рассказала медикам сама пострадавшая, она выпала из окна на втором этаже, из-за чего не могла самостоятельно передвигаться. Она также добавила, что находится на 16-й неделе беременности.

После исследования выяснилось, что плод не пострадал, однако кости таза были переломаны, часть сместилась наверх. Медики предположили, что пострадавшая упала на ноги или ягодицы. Операция длилась три часа.

«У нас в операционной сидела бригада акушеров-гинекологов на случай, если начнутся роды, кровотечение или случится выкидыш. Но, слава богу, их помощь не потребовалась», – рассказал один из медиков.

Спустя около 20 дней женщину выписали. Ей предстоит восстановление, которое займет несколько месяцев. Из-за произошедшего пациентке придется прибегнуть к кесареву сечению.

