Россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов

Герметизация позволит избавиться от постельных клопов в квартире, для этого нужно закрыть все щели и трещины силиконовым герметиком. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, специалисты советуют постирать все вещи при температуре 60°C и хорошо просушить их. Матрасы, подушки и мебель стоит обработать паром с помощью отпаривателя. Для отпугивания насекомых можно также использовать ароматизаторы, например, спирт, масла или керосин.

«Клопы могут попасть в дом с новой мебелью, одеждой, через вентиляцию или от соседей. Чистота помещения их не отпугивает. Взрослая особь может жить до года, а самка откладывает до 500 яиц», — добавили в сообщении.

Специалист по дезинсекции Юрий Морозов до этого говорил, что специфический запах, который напоминает аромат мускатного ореха, может указывать на наличие клопов в квартире. По его словам, на первоначальной стадии их может быть тяжело обнаружить, потому что они прячутся непосредственно под плинтусами, за наличниками дверей и за розетками. Он посоветовал обращать внимание на появление маленьких черных точек на постели, которые также говорят о присутствии клопов.

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