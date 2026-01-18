Принцесса Евгения прекратила общение с отцом из-за его связи с «делом Эпштейна»

Принцесса Йоркская Евгения прекратила общение с отцом, принцем Эндрю, после того, как в его адрес прозвучали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном. Об этом пишет The Daily Mail.

«Принцесса, основавшая коллектив против рабства для борьбы с торговлей людьми в сфере сексуальной эксплуатации, по слухам, относится с негативом к отказу отца извиняться перед жертвами Эпштейна. <...> Она с ним не разговаривает», — говорится в статье.

Отмечается, что принцесса Евгения не навещала отца на Рождество. Разрыв их отношений наносит унижение экс-принцу, и без того отлученному от королевской семьи из-за связи со скандальной историей Эпштейна.

В то же время старшая дочь принца, принцесса Беатрис, продолжает поддерживать связь с отцом и сохранять свою репутацию в королевской семье.

В октябре прошлого года Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей после скандала вокруг Джеффри Эпштейна, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Роял Лодж» и переехать в другое частное жилье.

Ранее СМИ писали, что опальный принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры.