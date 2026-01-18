Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Принцесса Евгения прекратила общение с отцом из-за его связи с «делом Эпштейна»

Принцесса Евгения прекратила общение с отцом из-за обвинений его в насилии
Global Look Press

Принцесса Йоркская Евгения прекратила общение с отцом, принцем Эндрю, после того, как в его адрес прозвучали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном. Об этом пишет The Daily Mail.

«Принцесса, основавшая коллектив против рабства для борьбы с торговлей людьми в сфере сексуальной эксплуатации, по слухам, относится с негативом к отказу отца извиняться перед жертвами Эпштейна. <...> Она с ним не разговаривает», — говорится в статье.

Отмечается, что принцесса Евгения не навещала отца на Рождество. Разрыв их отношений наносит унижение экс-принцу, и без того отлученному от королевской семьи из-за связи со скандальной историей Эпштейна.

В то же время старшая дочь принца, принцесса Беатрис, продолжает поддерживать связь с отцом и сохранять свою репутацию в королевской семье.

В октябре прошлого года Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей после скандала вокруг Джеффри Эпштейна, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Роял Лодж» и переехать в другое частное жилье.

Ранее СМИ писали, что опальный принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648949_rnd_4",
    "video_id": "record::c04506da-5cb6-49b6-93fa-26f951905639"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+