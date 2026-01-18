Размер шрифта
Украинские СМИ сообщили о критической ситуации в Киеве с наступлением морозов

«ЭП»: ситуация с электричеством в Киеве стала критической с наступлением морозов
Reuters

Киев и Киевская область стали регионами с самыми продолжительными отключениями электроэнергии в начале 2026 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на анализ издания «Экономическая правда».

По данным исследования, наиболее сложная ситуация сложилась в Борисполе, где блэкаут продолжался около 77% времени. В Броварах электричества не было почти 64% времени. В самой столице перебои со светом фиксировались в среднем на протяжении 46,2% времени.

В ряде других городов — Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице — жители проводили без электричества примерно от 20% до 30% времени. Наименее выраженные отключения зафиксировали в Луцке и Хмельницком.

Авторы исследования отметили, что ситуация с электроснабжением резко ухудшилась с наступлением морозов, когда нагрузка на энергосистему значительно возросла.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.

